Hertha-fan moet shirt niet hebben na derbynederlaag tegen stadsgenoot Union Berlijn

Spits Davie Selke hoopte de pil te verzachten door zijn shirt in het vak van de meegereisde Hertha-fans te gooien. Maar die ‘geste’ viel duidelijk niet bij iedereen in goede aarde. Het shirt van de spits kwam in de handen van een druk fulminerende Hertha-fan die het shirt meteen terug richting speler gooide. Return to sender, of de ultieme manier om je ontgoocheling te tonen als fan.

Na de zege in het stadsderby blijft het ‘kleine’ Union Berlijn knap vijfde in de tussenstand, het ‘grote’ Hertha van Rode Duivel Dedrick Boyata kampeert op een troosteloze veertiende plaats.