PostNL ontkent kinderarbeid ten stelligste, minister De Sutter wil versneld nieuwe regels: “Doet denken aan de 19de eeuw van Daens”

PostNL ontkent “ten stelligste” op de hoogte te zijn van of mee te werken aan vormen van kinderarbeid. Dat laat het pakjesbedrijf weten in een reactie op aantijgingen daarover. Minister van Post Petra De Sutter (Groen) geeft dan weer aan versneld nieuwe regels te willen vastleggen voor postbedrijven. “Dit doet denken aan de 19de eeuw van Daens”, zegt ze.

Bij PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie vonden maandag invallen plaats van de sociale inspectie. Er werd zwartwerk vastgesteld, maar ook inbreuken op de regels rond deeltijdse arbeid, én er werd een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft.

PostNL noemt die inbreuken nu zelf “te veel, onnodig en niet wenselijk”. Maar het bedrijf ontkent in alle toonaarden dat er sprake is van kinderarbeid. In sommige media werd daar gewag van gemaakt. “Daar zijn we pertinent niet van op de hoogte en werken we niet aan mee.” Als er al minderjarigen actief zijn bij PostNL, is dat binnen een wettelijk kader zoals studentenarbeid, klinkt het.

“Dit moet stoppen”

Minister van Post Petra De Sutter had al een wetsontwerp in de steigers om wettelijk vast te leggen hoeveel een postbedrijf mag uitbesteden aan onderaannemers, bijvoorbeeld door te bepalen hoeveel pakjes elk bedrijf minimaal moet leveren met personeel dat een vast contract heeft. Ze wil dat nu versneld uitrollen. “Zo zal het snel gedaan zijn met de wantoestanden. Hoe meer pakjesbedelers met een vast contract aan de slag zijn, hoe beter ze beschermd zijn tegen deze praktijken”, maakt De Sutter zich sterk.

De Groen-vicepremier is streng voor PostNL. “Als het klopt wat ik zag (in de reportage, nvdr.), dan gebeuren er vandaag achter de schermen van PostNL dingen die me doen denken aan de 19de eeuw van Daens. Onderaannemers die 13- of 14-jarigen inschakelen, dat is kinderarbeid en dat is ver voorbij een rode lijn”, zegt ze. “Hetzelfde met het tewerkstellen van pakjesbezorgers die geen rijbewijs hebben of zelfs zwart werken. Dit moet stoppen.”

Ook Vooruit vindt dat de wantoestanden moeten worden aangepakt. Dat kan in de eerste plaats door schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zegt Kamerlid Anja Vanrobaeys. “Koeriers rijden zichzelf tegen de klok kapot, onder een zelfstandig statuut zonder sociale bescherming of degelijk loon”, zegt ze. “We moeten de logica omdraaien: koeriers moeten in de eerste plaats altijd gezien worden als werknemer, met al de rechten en sociale bescherming die daarbij horen. In het geval er toch sprake zou zijn van zelfstandigheid, dan moeten ze dat kunnen aantonen”, vindt Vanrobaeys, die daarover al een wetsvoorstel indiende in de Kamer.