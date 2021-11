Acht konijntjes gedumpt aan Vaart: “Huisdieren komen met engagement”

Maandag in de latere middag zagen passanten in de Lobrug en Lolege, de weg langs de Lovaart tussen Lo-Reninge en Alveringem, plots verschillende konijntjes zitten in de struiken. Het ging om een achttal konijntjes en waren erg donzig. Verschillende dieren waren nog erg klein. Het gaat meer dan waarschijnlijk dan konijnen die als huisdieren gehouden werden en een nestje kregen. Omdat er in de omtrek niet meteen bewoning is lijkt het erg plausibel dat de konijntjes harteloos gedumpt werden langs de Lovaart. Die mening is ook de politie en buurtbewoners toegedaan. Buurtbewoners ondernamen een vruchteloze poging om de dieren te vangen. De dieren reageerden angstig en doken weg. Er wordt gevreesd dat ze ofwel de weg oplopen en overreden worden. “En dan nog is het te koud voor deze dieren om ’s nachts te kunnen overleven. We hopen dat ze snel gevangen kunnen worden”, zeggen de bewoners.

Langlopend engagement

De politie werd gebeld en ging ter plaatse. “Toen onze ploegen ter plaatse waren was het reeds donker en ondanks een zoektocht konden de konijnen niet meer aangetroffen worden”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “We betreuren dit erg. We doen graag een oproep aan mensen dat ze goed moeten nadenken vooraleer ze een huisdier nemen. Een warm nest en zorgen geven aan dieren is zeker prima en leuk. Maar zoiets komt ook met een langlopend engagement van verantwoordelijkheid en zorg.”

Dinsdag werden de konijntjes nog niet opnieuw gezien.