Krijgen we in 2024 heruitgave van Biden (dan bijna 82) vs. Trump (dan 78)? “Veel zal afhangen van volgend jaar”

Vorige week waren het nog geruchten, maandagnacht kwam de bevestiging. Democraat Joe Biden wil zich in 2024 opnieuw kandidaat stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Als Donald Trump dan de Republikeinse tegenkandidaat is, wordt het een strijd van twee oude krokodillen: een net geen 82-jarige tegen een 78-jarige. “Maar misschien is leeftijd dan geen issue”, zegt Amerikakenner Bart Kerremans.