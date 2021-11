Napoli kan na zware botsing drie maanden niet rekenen op in het aangezicht geopereerde Osimhen

De Italiaanse voetbalclub Napoli is Victor Osimhen drie maanden kwijt. De Nigeriaanse spits, topscorer van de koploper van de Serie A met vijf doelpunten, onderging dinsdagochtend een operatie aan meerdere botbreuken in zijn gezicht. De artsen hebben onder meer een titanium plaat met schroeven aangebracht. Ze denken dat Osimhen, ex-speler van Sporting Charleroi, pas eind februari weer voluit kan voetballen.

De spits moest zich zondag in de verloren topper tegen Inter Milaan (3-2) kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar. In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Osimhen bleef ter observatie een nacht in het ziekenhuis.

Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt donderdag in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Osimhen tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.