Dankzij Vlaamse vzw kunnen inwoners van zwaar getroffen Waalse wijk toch nog samen Kerstmis vieren: “Dit vergeten we nooit”

Het heeft iets van een vroeg kerstverhaal, het initiatief van de Kempense vzw 1000 Handen. Honderden vrijwilligers helpen bij de heropbouw van een woonwijk in het door watersnood getroffen Waalse dorpje Trooz. De sporthal is al klaar, zodat de zwaarst getroffen bewoners nu tenminste al een warme ontmoetingsplek hebben om kerst te vieren. En of de dankbaarheid groot is. “Hier worden banden gesmeed voor het leven.”