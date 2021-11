RB Leipzig blijft razend ambitieus ondanks waslijst afwezigen tegen Club Brugge: “We willen de Europa League winnen”

LEES OOK. Opnieuw zware aderlating voor tegenstander van Club Brugge: RB Leipzig mist door corona ook trainer en doelman voor Champions League-clash

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Nadat Leipzig eerder al sterkhouders Poulsen en Olmo zagen uitvallen, kwam dinsdag het nieuws dat T1 Jesse Marsch en doelman Peter Gulacsi coronapositief bleken. De Duitsers gehavend in Brugge: het is een understatement. Achim Beierlozer, interim-coach woensdagavond en vroeger nog trainer van Mainz, nam het woord tijdens de persbabbel. “Eerst en vooral: onze coach en onze doelman zijn gezond. Ze hebben lichte symptomen, maar dat is het. Gelukkig”, aldus Beierlozer. De assistent bevestigde dat hij voor én tijdens de match nauw in contact blijft met Marsch. “Hij zal de wedstrijdbespreking doen en ook richtlijnen geven tijdens de wedstrijd. Hoe we dat zullen doen, is nog niet duidelijk. Het is kort dag. Natuurlijk had Jesse veel liever bij z’n team geweest in Brugge, maar we moeten deze situatie accepteren.”

Een waslijst aan geblesseerden en een coronagolfje, en dat terwijl je moét winnen in Brugge om nog derde te kunnen worden. Ideaal is anders. “De laatste kans? Eigenlijk hebben we alles in eigen handen”, haalde Beierlozer de schouders op. “We willen Brugge absoluut kloppen en voorbijsteken in de groep. Dat is ons doel en daar gaan we alles aan doen. Ondanks de problemen trekken we met een positieve ingesteldheid naar België, waar we gewoon willen winnen.” Beierlozer zegt ook dat er conclusies zijn getrokken uit de heenwedstrijd die Leipzig verloor. “Voor de rust hebben we fouten gemaakt, maar tijdens de tweede helft hadden we erg veel controle. Club is een moeilijk te bespelen team, dus we zullen op ons best moeten zijn.”

Leipzig-speler Emil Forsberg blijft razend ambitieus.

Emil Forsberg: “We willen Europa League winnen”

Of Leipzig überhaupt nog zin heeft om de Europa League te spelen? Dat moest je aanvaller Emil Forsberg geen twee keer vragen. “Natuurlijk, het is een mooie Europese competitie. En als we ons nog kunnen kwalificeren, dan willen we de Europa League winnen ook”, aldus Forsberg. Dat er plots corona in de kleedkamer is geslopen, is geen reden tot paniek, vindt hij. “Natuurlijk schrok ik een beetje. Het belangrijkste is dat de coach en Peter gezond zijn”, aldus Forsberg. “Angst voor het virus heb ik niet. Mijn vrouw en ik zijn beiden gevaccineerd en we houden ons aan de regels. We proberen om een zo normaal mogelijk leven te leiden, maar iedereen moet toch voorzichtig blijven.”

Ook voor de Duitsers moet Club, na een nederlaag in de Bundesliga, een keerpunt worden. “Na de nederlaag tegen Hoffenheim hebben we een goed gesprek gehad. Ook de coach heeft onderstreept wat er mis liep. We waren niet goed en onze prestatie was niet acceptabel. Dat moet op Club beter.”