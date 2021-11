Pakjesbezorger slaat fietser in elkaar in Gent: “Plots sloegen zijn stoppen door”

Opschudding in de Jakobijnenstraat dinsdagmiddag, vlakbij restaurant Balls & Glory. Een pakjesbezorger van koerierdienst DHL en een fietser stonden tegen elkaar te schelden. Het was omstaanders niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, maar het ging er volgens getuigen heel stevig aan toe.

Het incident leek uiteindelijk te bedaren, maar toen kookte het potje van de DHL-bezorger plots over. “De man ging op de fietser af en deelde de ene na de andere slag uit”, zegt een ooggetuige. “Enkele omstaanders zijn moeten tussenkomen om hem van de fietser weg te halen.”

Gewond naar ziekenhuis

De bezorger vertrok daarop met zijn bestelwagen. Enkele getuigen ontfermden zich over de fietser die op de grond lag. Twee buurtbewoners verzorgden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. “Zijn verwondingen waren beperkt, maar hij was enorm aangedaan en heeft amper een woord gezegd.”

Bij de politie van Gent werd ondertussen aangifte gedaan van slagen en verwondingen. Dat bevestigt de Gentse politiewoordvoerder Matto Langeraert. Een onderzoek naar het zinloze geweld is opgestart. Of de DHL-bezorger al geïdentificeerd is of opgepakt kon worden, is dinsdagavond nog niet duidelijk.