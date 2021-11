Vierde coronagolf in Europa deels te wijten aan beslissing om AstraZeneca-vaccin niet te geven aan 65-plussers, zegt AstraZeneca-CEO

AstraZeneca-CEO Pascal Soriot was dinsdag te gast bij BBC Radio 4 om het te hebben over de vierde coronagolf in Europa. Hij begon daar over het belang van T-cellen (immuuncellen, nvdr) en de verschillen tussen de vaccins in hoeveel van die cellen aangemaakt worden. “Het is heel interessant om dat eens te doen voor het Verenigd Koninkrijk”, zei hij daar. “Er was een grote piek in de besmettingen, maar relatief gezien weinig hospitalisaties. In het Verenigd Koninkrijk is het AstraZeneca-vaccin gebruikt om oudere mensen te vaccineren, terwijl in Europa gedacht werd dat het vaccin niet werkte bij oudere mensen.”

“Wat ik bedoel”, voegde Soriot eraan toe, “is dat T-cellen belangrijk zijn en dat ons vaccins een langere immuniteit veroorzaakt, zeker bij oudere mensen”. Hij laat daarmee uitschijnen dat de beslissing van het Europees Geneesmiddelenagentschap en tal van Europese lidstaten om het AstraZeneca-vaccin niet te geven aan 65-plussers, deels de verklaring is waarom daar een vierde coronagolf is die problemen veroorzaakt in ziekenhuizen.

De reden om het vaccin niet te geven aan 65-plussers was een verhoogde kans op een bepaald soort van bloedklonter. Om die reden besliste eerst Duitsland en daarna zowat heel Europa, waaronder ook België, om het vaccin niet langer toe te dienen aan die bevolkingsgroep.

Britse wetenschappers trekken die uitspraken in The guardian in twijfel. “Het is een complexer verhaal dan dat”, zegt immunologe Deborah Dunn-Walters, voorzitter van de Britse Covid-taskforce. “Er is bovendien veel meer onderzoek nodig om dergelijke uitspraken te doen.” Collega’s bevestigen dat er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs is van wat Soriot zegt en dat het uiterst moeilijk is om de situatie in verschillende landen met elkaar te vergelijken.