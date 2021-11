Zorgpersoneel dat staat te wuiven naar manifestanten van een coronabetoging, dat was niet meteen wat het Sint-Jansziekenhuis verwacht had van haar medewerkers. En dus wordt nu bekeken hoe zulk gedrag kan worden vermeden. “Maar ik heb niet getekend voor deze visie”, reageert adjunct-hoofdverpleegkundige Nguyêt-Thuy Vàn (35).

“We gaan kijken hoe we zulke uitingen kunnen vermijden”, reageerde Elke Colpaert, directeur communicatie van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel na de coronabetoging. Enkele verpleegkundigen hadden aan het raam staan wuiven naar de betogers. Het ziekenhuis zat verveeld met het incident en gaf aan het probleem te zullen aanpakken. Maar net dat is hetgene wat adjunct-hoofdverpleegkundige op de afdeling psychiatrie Nguyêt-Thuy Vàn (35) uit Sint-Joost zorgen baart.

“We hebben er zelfs allemaal een e-mail over gekregen. Ik begrijp hun standpunt: ze willen het in de toekomst vermijden. Maar het komt over alsof ze willen vermijden dat we een andere mening hebben, ik voel mij gemuilkorfd”, zegt ze.

Zelf wandelde Vàn zondag ook mee met de betogers. Niet omdat ze tegen het vaccin is ­– ze is zelf gevaccineerd – maar omdat ze de vrije meningsuiting wil beschermen. “Het gaat voor mij niet over de vaccinatie. Het gaat voor mij om het feit dat ik toen ik deze job besloot te doen, niet getekend heb voor deze visie. Nu kan je plots zelfs je job verliezen hierdoor. Collega’s gaan op straat komen en we zullen nog meer onderbemand zijn”, klinkt het nog.