Strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen: vier weken lang geen fuiven en andere gelegenheidsfeesten

In Oost-Vlaanderen verbiedt gouverneur Carina Van Cauter de komende vier weken fuiven en andere gelegenheidsfeesten die niet professioneel omkaderd zijn. Het gaat vooral over activiteiten door jeugdverenigingen of sportclubs. Evenementen of feesten in clubs en danscafés, die onder de federale coronaregels vallen en professioneel georganiseerd worden, vallen niet onder het politiebesluit en kunnen voorlopig wel doorgaan.

“Je draagt bij dit soort activiteiten een mondmasker. Je staat rechtop, er wordt gedronken en muziek gemaakt. En je verwijdert af en toe je mondmasker bij het nippen van een glas”, zegt gouverneur Carina Van Cauter dinsdag aan nieuwsagentschap Belga. “Dat is theoretisch mogelijk. Maar in de praktijk weten we dat het handhaven en naleven van die maatregelen niet werkbaar is.”

De gouverneur heeft overlegd met de burgemeesters en de bevoegde diensten om de risico’s bij dit soort activiteiten in te schatten. “Er is mij door de provinciale crisiscel geadviseerd om dit nu even niet te doen. En dat is ook wat is beslist.”

Gedurende een maand zullen niet professionele organisaties dus geen fuiven en dansfeesten kunnen organiseren in Oost-Vlaanderen. Het gaat om particulieren, organisaties en bedrijven die niet hoofdzakelijk bezig zijn met het organiseren van dergelijke activiteiten. De maatregel loopt af op 26 december, dus kort voor oudejaarsavond. “Misschien kunnen er dan wel fuiven georganiseerd worden. Maar het zal van ieders inspanning afhangen.”

Begrip

De gouverneur vraagt begrip voor de ernst van de nieuwe coronagolf. “Ik hoop dat iedereen goed beseft hoe ernstig de toestand is. Ook al zijn heel wat mensen beschermd dankzij de vaccinaties. De druk op de zorg is enorm. Het is - gezien de hoge circulatie van het virus - nodig om het virus in te dijken.”

Het politiebesluit voorziet onder meer een geldboete van 1 euro tot 500 euro of een werkstraf van 20 tot 300 uur. Maar Van Cauter hoopt dat sanctioneren niet nodig zal zijn en brengt de epidemiologische parameters in herinnering. Oost-Vlaanderen zag de voorbije dagen en weken een versnelling in de vierde golf. 1 op 5 mensen die zich vandaag laat testen, is positief. Zowat 448 Oost-Vlaamse ziekenhuisbedden zijn op dit moment ingenomen door covidpatiënten.