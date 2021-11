Zes maanden celstraf met uitstel voor ‘flesgooier’ na Lyon - Marseille

De 32-jarige man die zondagavond tijdens het competitieduel tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille, op de veertiende speeldag in de Franse Ligue 1, vanuit de tribune een flesje water gooide richting Marseille-middenvelder en voormalig Frans international Dimitri Payet, is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel.

Payet stond op het moment van de feiten klaar om een hoekschop te nemen in het Groupamastadion, in de vierde minuut van de wedstrijd. Beide teams werden na het voorval door scheidsrechter Ruddy Buquet meteen naar de kleedkamers gestuurd. Bijna twee uur na de stopzetting, besliste de scheidsrechter om het duel niet meer te hervatten, omdat de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden. Na het bekijken van de veiligheidsbeelden ging de politie over tot één arrestatie.

“Ik weet niet wat mij bezield heeft”, verklaarde de 32-jarige dader dinsdag. “Misschien was het euforie, ik weet het echt niet.” Hij verontschuldigde zich wel ten aanzien van Payet en stelde dat het niet zijn bedoeling was de Marseille-speler in het aangezicht te raken.

De procureur had eerder op de dag een effectieve celstraf van een half jaar gevorderd. De rechter maakte er een straf met uitstel van, met een probatieperiode van drie jaar en een stadionverbod van vijf jaar.