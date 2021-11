Leidt nieuwe BBC-documentaire tot onherstelbare breuk met Brits koningshuis?

Een nieuwe documentaire over prins William, prins Harry en de verhalen over hen in de pers leidt tot een ongeziene breuk tussen de BBC en het Britse koningshuis. In een gezamenlijke reactie op The princes and the press beschuldigen de woordvoerders van de Queen, Charles en William de openbare omroep ervan “opgeblazen of onjuiste” verhalen een grond van waarheid te geven. Ze zouden er ook mee gedreigd hebben om toekomstige gezamenlijke projecten met de openbare omroep te boycotten.