Genk-Voorzitter Peter Croonen en Head of Football Dimitri de Condé reizen niet mee naar Zagreb door quarantaine, Juklerod in selectie

KRC Genk reist woensdagochtend af naar het Kroatische Zagreb, waar het donderdag de belangrijke Europa League-match tegen GNK Dinamo zal spelen. Head of Football Dimitri de Condé en voorzitter Peter Croonen blijven achter in België en zouden in quarantaine zitten. Ook de geblesseerde Daniel Munoz ontbreekt.

Woensdagochtend om 10.15 uur vliegt de selectie van KRC Genk vanuit Maastricht Airport naar Kroatië. Racing zou zichzelf een heel goede dienst bewijzen door in Zagreb te winnen, maar kan er geen beroep doen op Daniel Munoz. De Colombiaanse rechtsback miste voorbije zondag al de match tegen Beerschot (2-0-nederlaag) en is nog altijd geblesseerd. Ook zijn landgenoot Carlos Cuesta ligt in de lappenmand en behoort niet tot de 23-koppige kern van John van den Brom. Simen Juklerød reist dan weer wel mee. De Noor speelde in juli (Supercup tegen Club Brugge) zijn laatste officiële match. Ook van de partij zijn de jongeren Tobe Leysen, Jay-Dee Geusens, Luca Oyen en Andras Németh. De vier kwamen dinsdag nog in actie in de Youth League tegen MTK Budapest.

Verder moet de Genkse delegatie het in Kroatië zonder voorzitter Peter Croonen en Head of Football Dimitri de Condé stellen. Zij zouden in quarantaine zitten. Croonen moest eerder ook al verstek geven voor de uitwedstrijd tegen West Ham. De voorzitter voelde zich toen op de ochtend van de afreis niet goed.

PRC-test verplicht

De tijd van het bang afwachten op de nieuwe coronatesten is ook in het voetbal opnieuw aangebroken. Bij KRC nemen ze liever het zekere voor het onzekere. Zo onderging iedereen die woensdag op het vliegtuig met de spelers stapt - staf, medewerkers, sponsors, vips en journalisten - een PCR-test. “Dat wordt niet verplicht door de UEFA, maar aan de berichtgeving in de media merk je duidelijk dat de cijfers niet de goede kant uitgaan”, zegt Operations Manager Robin Godderie.