Amerikaan zat 43 jaar onschuldig in de gevangenis: Kevin Strickland (62) vrijgesproken

Na liefst 43 jaar in de gevangenis is de Amerikaan Kevin Strickland (62) vrijgesproken voor een moord waarvan hij altijd ontkend heeft er iets mee te maken te hebben gehad. Dat meldt The Washington Post.

Er was geen fysiek bewijs dat hij op de plaats delict geweest was, zijn familieleden bezorgden hem een alibi en de moordenaars - die hun aandeel bekenden - zeiden dat hij er niets mee te maken had. En toch werd Kevin Strickland in 1979 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Sherrie Black (22), Larry Ingram (21) en John Walker (20) een jaar eerder.

Zijn veroordeling kwam er vooral omdat Cynthia Douglas, de enige overlevende en ooggetuige van de drievoudige moord, zei hem gezien te hebben. In de jaren die volgden beweerde zij onder druk gezet te zijn door de politie en probeerde ze haar getuigenis te herroepen, maar daar werd geen toestemming voor gegeven.

Vrijgelaten

Na 43 jaar in de gevangenis is de 62-jarige Strickland nu vrijgesproken. Hij diende daar meermaals een verzoek voor in, en de rechter oordeelde dat de motivatie voor de veroordeling in 1979 na heroverweging niet meer behouden kon blijven. “Het vertrouwen in de veroordeling is zodanig ondermijnd dat hij onmiddellijk ontheven wordt van zijn straf.”