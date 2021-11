Gaf De Croo het slechte voorbeeld door niet te telewerken? “Dit kan ook een les zijn”

Voor premier Alexander De Croo leek het verplichte telewerk gisteren even niet van toepassing te zijn. Hij ging ook nog lunchen met de Franse premier Jean Castex, die nu besmet blijkt te zijn met corona. En dus zit De Croo nu thuis in quarantaine. Een slecht voorbeeld voor alle mensen die zich wel aan de coronaregels houden? Of kan dit ons net motiveren om de regels nog meer na te leven?

We zitten massaal weer aan onze keukentafel te werken, want sinds gisteren is telewerken opnieuw verplicht. Of toch voor de gewone burger. Want premier Alexander De Croo en enkele collega’s moesten gisteren toch nog naar een meeting met de Franse premier Jean Castex. “Het ging om een belangrijke bespreking van een hele reeks onderwerpen op het vlak van veiligheid, waarbij de voorkeur is dat dit soort gevoelige informatie op een persoonlijke en besloten meeting kan worden besproken”, zegt de woordvoerder van De Croo. Er zou ten alle tijde rekening gehouden zijn met de voorzorgsmaatregelen: er werd gebruikgemaakt van het Covid Safe Ticket, mondmaskers, afstand en verluchte lokalen. En toch moet De Croo nu in quarantaine omdat Castex besmet is en onze premier dus in aanraking kwam met een hoogrisicocontact.

“Het feit dat hij ondanks het volgen van de maatregelen toch besmet raakt toont aan dat het virus heel makkelijk circuleert. Dat de premier nu in quarantaine moet, omdat er niet getelewerkt werd, kan dus een les zijn voor ons allemaal om voorzichtiger te zijn en dus toch te kiezen voor telewerk. Een situatie als deze kan dus het risicobewustzijn laten stijgen”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).

LEES OOK. Premier De Croo en ministers in quarantaine: is ons land nu onbestuurbaar? (+)

Voorbeeld

Dat de premier alle maatregelen gevolgd heeft is volgens Vansteenkiste een belangrijk signaal, zeker nu de geloofwaardigheid in onze politici aan het dalen is. “Zo geef je de mensen een goede reden om ze ook na te leven. Iemand in zo’n positie kan als spiegel fungeren waar je je aan optrekt en je helpt om in te zien dat de maatregel zinvol is. Volgt iemand als Alexander De Croo de maatregel niet, dan kunnen mensen zich de vraag stellen of het compleet rechtvaardig is om die inspanning van een hele bevolking te vragen”, zegt Vansteenkiste.