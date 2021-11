Doodsoorzaak van Brian Laundrie, de verloofde van de vermoorde Gabby Petito, is bekend

Brian Laundrie (23) en zijn verloofde Gabby Petito (22) waren in juli op een roadtrip vertrokken in hun omgebouwd busje. Ze wilden nog eens samen op stap voor ze in het huwelijksbootje stapten. Maar op 1 september keerde Laundrie alleen terug. Tien dagen later werd Petito door haar moeder als vermist opgegeven. Laundrie weigerde mee te werken aan het onderzoek en verdween niet veel later zelf. Hij werd dan ook al snel als verdachte beschouwd wanneer op 19 september het lichaam van Petito gevonden werd. Zij was met geweld om het leven gebracht.

Een maand later werd ook het lichaam van Laundrie gevonden. Lang was het onduidelijk wat er met hem gebeurd was, maar de advocaat van zijn familie heeft nu alle twijfels weggenomen. “Chris en Roberta Laundrie zijn ervan op de hoogte gebracht dat de doodsoorzaak een pistoolschot in het hoofd was en de manier van dood was zelfdoding”, zei Steve Bertolino dinsdag. “Chris en Roberta rouwen nog om hun zoon en hopen dat deze nieuwe informatie ervoor zorgt dat beide families nu vooruit kunnen.”