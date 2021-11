François en Laurette uit Beveren. “Normaal kan ik een uur dansen, maar met een mondmasker moet ik na twee nummertjes even uitrusten”, zegt François, die hartpatiënt is. — © Patrick De Roo

Halle-Zoersel

Het traditionele vrijgezellenbal op maandagavond in baandancing De Toverfluit in Halle-Zoersel verliep voor het eerst gemaskerd, met mondkapje. Blijkbaar toch een probleem voor veel singles, want er kwam slechts een kwart van het normale bezoekersaantal. Maar de aanwezigen dansten wel voor vier. De tafeltjes waren leeg, de dansvloer stond vol.