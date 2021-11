Cubaanse Mavys Alvarez Rego beschuldigt Maradona van misbruik en verkrachting

De Cubaanse leerde Maradona kennen toen ze amper zestien jaar was. De voormalige voetballer verbleef destijds op Cuba, waar hij een ontwenningskuur volgde. “In het begin was ik helemaal overdonderd, hij heeft me toen echt veroverd. Twee maanden later begon alles echter te veranderen”, zegt ze. Maradona zou haar toen tot het gebruik van cocaïne aangezet hebben, waardoor ze op haar beurt verslaafd werd. “Ik hield van hem, maar tegelijkertijd haatte ik hem ook. Ik dacht zelfs aan zelfmoord.”

Laster

De relatie zou vier à vijf jaar geduurd hebben. Volgens de vrouw heeft Maradona haar destijds ook verkracht in Havana, de Cubaanse hoofdstad. In 2001 zou ze dan weer in Buenos Aires tegen haar wil door familieleden van Maradona wekenlang zijn vastgehouden op een hotelkamer. Ze mocht haar kamer niet verlaten en werd gedwongen een borstvergrotingsoperatie te ondergaan. De vijf geviseerde leden uit het entourage van Maradona ontkennen alvast alle betrokkenheid. Een van hen diende al een klacht in tegen de ngo die klacht indiende in naam van de Cubaanse wegens laster.