Ze deden alles samen, zelfs sterven: “iconische werknemers” van Weba Philemond (92) en Julienne (94) overleden

Hij was de eerste werknemer van Weba Gent, zij zo goed als de tweede. Want Philemond (92) en Julienne (94) waren niet alleen een liefdeskoppel, ze werkten ook hun hele carrière samen. Zelfs tot na hun pensioen. Ze leefden voor hun werk, en voor elkaar. Drie dagen nadat zijn vrouw was gestorven, overleed ook Philemond. “Eigenlijk is dat mooi voor een koppel dat zó aan elkaar hing.”