We hebben niets nodig, en toch krijgen we het gevoel dat we moéten kopen: hoe Black Friday uitgroeide tot zo’n succesvolle marketingtruc

De Black Friday-kortingen vliegen ons weer om de oren en prompt is bij velen ook dat zenuwachtige gevoel er weer: ik móét iets kopen, want anders mis ik een straffe deal. Terwijl je helemaal niets nodig hebt. Experts zijn niet verwonderd door die plotse vlaag van koopwoede. “Het is een paradox: wie een goed koopje vond waar hij eigenlijk niet naar op zoek was, zoekt naar meer.”