Politieman die Hell’s Angels zou tippen is aangehouden

De agent in kwestie is veertiger Serge B. uit het Henegouwse Colfontaine. Hij is hoofdinspecteur bij de politie zone Brussel zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) en vervulde er in de loop der jaren een aantal leidinggevende functies. Een familielid van de man is lid van de motorbende, en Serge B. gaf de man politionele informatie over allerhande zaken die de Hell’s Angels betreffen. De zaak kwam aan het licht toen er een aantal leden van de motorbende in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek onder telefoontap geplaatst werden – een onderzoek van het federaal parket.

Serge B. is aangehouden door de onderzoeksrechter in Bergen voor valsheid in geschrifte, bendevorming, misbruik van politiedatabanken en schending van beroepsgeheim. Een collega van hem, ook politieman in zone zuid, is eveneens een tijdlang opgepakt geweest en verhoord. Die laatste sprak beter Nederlands dan Serge B. en zou een aantal documenten vertaald hebben naar het Frans, waarna Serge de vertaalde teksten doorsluisde naar de motorbende. De handlanger is na verhoor vrijgelaten. (cds)