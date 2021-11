Geen besparingen bij milieu-inspectiediensten: minister Zuhal Demir wil zelfs versterken

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) betwist dat er volgend jaar besparingen komen op de Vlaamse milieu-inspectiediensten, zoals deze krant maandag foutief titelde. Zij kondigt daarentegen aan dat haar departement in 2022 tien nieuwe mensen zal aanwerven op de dienst Handhaving. Het gaat om drie extra krachten voor de dienst beboeting, twee themabeheerders en vijf gespecialiseerde milieutoezichthouders. Zij zullen worden ingezet voor de controle van onder meer illegale grondwaterboringen en gevaarlijke stoffen zoals PFAS.

De minister kreeg gisteren in de commissie van het Vlaams Parlement vragen van Open VLD, Groen en Vooruit over waar ze die extra mensen zal halen, aangezien er in 2022 op het departement Omgeving, bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en nog enkele andere agentschappen in totaal voor 1,8 miljoen euro op personeel moet worden bespaard. De tien extra mensen werden niet ingeschreven in de toelichting van haar begroting, “omdat de beslissing nog maar enkele weken geleden is genomen”, zegt Demir. “De begrotingsopmaak wordt veel vroeger opgestart.” Ze zegt wel dat er binnen haar departement, gezien de omvang, “wel wat ruimte is om zaken te verschuiven of anders aan te pakken. Het is niet zo dat er elders een groot offer moet gebeuren door dit initiatief.”

Volgende maand

Op welke diensten de besparingen dan wel zullen vallen, daar belooft Demir later te zullen op antwoorden. De betrokken administraties laten weten dat het besparingsplan, zoals opgelegd door de Vlaamse regering, pas in de loop van de volgende maand wordt gefinaliseerd. Op de vraag of binnen elk van de organisaties de milieu-inspecteurs of handhavers zullen worden ontzien, antwoordt de minister “dat het haar vaste ambitie is om de moeizame relatie die Vlaanderen in het verleden had met handhaving te herstellen en de handhaving op het terrein niet in moeilijkheden te brengen”. (hca)