Telewerk of niet: Vlaams congres met duizenden deelnemers gaat gewoon door

De Trefdag Digitaal Vlaanderen, van woensdag tot vrijdag in het ICC in Gent, vindt gewoon plaats zoals gepland. Het grootschalige congres, georganiseerd door Digitaal Vlaanderen, waarop alle bedrijven met naam en faam in de IT-sector vertegenwoordigd zijn, verwelkomt enkele duizenden deelnemers. Dat het niet wordt uitgesteld, is niet naar de zin van een aantal standhouders, die hun medewerkers “drie dagen moeten afzonderen naar een druk bijgewoond congres, maar hen voor de rest wel moeten opdragen om vier dagen op de vijf thuis te werken”.

Bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) ziet geen graten in het congres. “Het Overlegcomité heeft beslist dat telewerk opnieuw verplicht is, maar ook dat we moeten proberen om geplande evenementen zo veel mogelijk te laten doorgaan. Daarvoor zijn er extra maatregelen genomen, zoals een coronapas, mondmaskerplicht en maximaal afstand houden. Die trefdagen zijn heel belangrijk voor de sector. En er is in de mate van het mogelijke getracht om de activiteiten te downsizen. Zo is de receptie afgeschaft, en zal een aantal evenementen digitaal plaatsvinden.” (hca)