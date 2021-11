‘Helikopterbruid’ Kristel Appelt en Björn De Candt veroordeeld tot 25 en 24 jaar cel voor moord zonder uitlokking op haar ex-vriend

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft dinsdag Kristel Appelt en Björn De Candt schuldig bevonden aan moord op Andy Vandereyt. De verdediging van de twee beschuldigden pleitte nog dat het slachtoffer het geweld tegen zich had uitgelokt, maar daar ging de volksjury niet in mee. Ze veroordeelde hen tot 25 en 24 jaar cel.

Vandereyt werd op 2 december 2018 rond 3.30 uur vermoord door Appelt en De Candt in de Diestsestraat in Aarschot. Na vijftien messteken overleed het slachtoffer in de ambulance op weg naar het ziekenhuis, waardoor er een einde kwam aan de gewelddadige relatie tussen Andy Vandereyt en Kristel Appelt.

Stamp

In haar arrest schreef de jury dat ze de camerabeelden die een getuige maakte met herhaling had onderzocht. Daaruit bleken voor de juryleden twee elementen duidelijk: de stamp die Vandereyt gaf aan Appelt was één om zichzelf te beschermen van de messen. De stamp kon dus niet een overtuigingselement zijn voor uitlokking en ook de vermeende slag aan Appelt was volgens de jury niet bewezen.

Daarnaast leidden de juryleden uit de bewegingen van de beschuldigden op de beelden, die ze beschreven als gedecideerd, een voorbedachtheid af. Ook tussen de meerdere fasen van de geweldpleging hadden de beschuldigden kunnen stoppen met steken, volgens de jury. Daarnaast overtuigden het feit dat ze bewapend waren met twee grote plooimessen, de pogingen via sms en telefoon om Vandereyt naar Aarschot te lokken en de oproepen naar de noodcentrale de juryleden ervan dat de beschuldigden gepland te werk gingen.

Gelokt

Uit de sms-berichten van Appelt naar Vandereyt leidde de jury af dat de twee veroordeelden bewust het slachtoffer naar Aarschot lokten, met het doel om hem te doden. Ook geloofden ze de oproep die Appel naar de noodcentrale pleegde waarin ze aangaf bang te zijn voor Vandereyt, niet. Eerder had ze hem nog een foto gestuurd van de Grote Markt van Aarschot, waar ze op dat moment was.

De advocaten van de burgerlijke partijen reageerden opgelucht na het voorlezen van het arrest. "We zijn tevreden dat de jury het pleidooi van de verdediging over de uitlokking niet gevolgd heeft", vertelde meester Philip Daeninck, advocaat van de vader van het slachtoffer. "Je kan niet op een slag reageren met 15 messteken."

Meester Bert Partoens, die meerdere familieleden van het slachtoffer bijstond, waaronder de moeder, was voor zijn cliënten blij dat het proces bijna voorbij was. "De familie is een enorme beproeving moeten ondergaan. Ze moesten het proces twee keer volgen en twee keer zien op de camerabeelden hoe Andy neergestoken werd."