Oom van Belgisch slachtoffer busramp: “Niemand durft Orhan (45) te vertellen dat zijn zoon gestorven is”

De Belg Orhan A. (45) uit Jambes die als één van de weinigen kon ontsnappen bij de dramatische busramp in Bulgarije, is stabiel en bij bewustzijn. Dat heeft zijn oom verteld aan de Noord-Macedonische televisie. Hij kreeg er bezoek van de premier van zijn land. “Maar niemand durft hem vertellen dat zijn zoon, die bij hem zat, het niet gehaald heeft.”

Amper zeven mensen hebben de busramp in Bulgarije overleefd. Maandagnacht reed de bus die onderweg was van Istanboel naar de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje, plots tegen de middenberm aan. De autobus vatte vervolgens vuur. De passagiers lagen te slapen, en werden verrast. Minstens 45 inzittenden, waaronder 12 kinderen, hebben de ramp niet overleefd.

“Orhan zat met zijn zoon Visar (23) achteraan in de bus”, zo vertelde zijn oom Samet aan een reporter van de Noord-Macedonische televisiezender RTV Dukagjini. Orhan A. heeft zowel de Belgische als de Noord-Macedonische nationaliteit. Hij woont met zijn gezin in het Waalse Jambes. Hij werkt voor de Franstalige tak van het Belgische Rode Kruis. Dat bevestigt de organisatie aan Het Nieuwsblad.

Orhan A. kon zijn familie, waaronder zijn vrouw in België, via zijn gsm vertellen wat hem overkomen is.

Oom Samet in gesprek met een reporter van de Noord-Macedonische televisie. — © RTV Dukagjini

“Orhan vertelde dat de bus plots vuur vatte, en dat hij met grote moeite de achterruit kon breken. Langs daar kon hij vluchten. Toen hij op de grond viel, heeft hij een been en een ruggenwervel gebroken.”

“Op dat moment riep hij nog naar zijn zoon: “Spring, Visar. Spring.” Maar de jongen heeft dat niet meer gehoord.”

Presidentieel bezoek

De Noord-Macedonische president Zoran Zaev bracht de zeven overlevenden, vijf mannen en twee vrouwen, op dinsdag een bezoek in het Bulgaarse ziekenhuis waar ze verpleegd worden.

“De toestand van Orhan is stabiel. Hij is bij bewustzijn”, vertelde zijn oom. Maar volgens de oom hebben ze de vader nog niet verteld dat zijn zoon één van de slachtoffers is. “Ze hebben de vraag ontweken, door hem te vertellen dat de politie de zaak in behandeling heeft.”

