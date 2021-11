Dit is de verwachte opstelling voor Club Brugge tegen Leipzig: bank wenkt weer voor Vormer, nieuwe kans voor Sowah?

Na de zure 2-1-nederlaag in Mechelen gaat coach Philippe Clement zijn ploeg waarschijnlijk herschikken. Zo is de kans groot dat aanvoerder Ruud Vormer opnieuw naast de ploeg belandt.

Vormer werd vrijdag al aan de rust vervangen en mocht nog maar één keer starten in de Champions League, op Manchester City door de schorsing van Eder Balanta. De Colombiaan krijgt tegen Leipzig de voorkeur op het middenveld. Verder ziet het ernaar uit dat Kamal Sowah een nieuwe kans krijgt door de onbeschikbaarheid van Eduard Sobol, die nog niet volledig uitgeziekt is. Op rechts is Ignace Van der Brempt na zijn valspositieve coronatest opnieuw beschikbaar: ook hij maakt aanspraak op een basisplaats. De kans bestaat ook dat Charles De Ketelaere niet in de spits staat, maar een rij lager.

Goed nieuws: geen enkele speler van Club staat op één gele kaart van schorsing. Een karton tegen Leipzig heeft dus geen gevolgen voor de laatste groepsmatch op het veld van PSG.

Opstelling Club Brugge:

Mignolet - Mata, Hendry, Nsoki - Van der Brempt, Balanta, Vanaken, De Ketelaere, Sowah - Dost, Lang

Invallers: Lammens, Ricca, Mbamba, Maouassa, Vormer, Rits, Wesley, Izquierdo, Mechele

Geblesseerd: Sobol, Sandra, Providence

Geschorst/Op één kaart van schorsing: niemand

Opstelling RB Leipzig:

Martinez - Klostermann, Gvardiol, Orban - Mukiele, Kampl, Moriba, Angelino - Nkunku, Silva, Forsberg

Invallers: Eutinger, Henrichs, Wosz, Szoboszlai, Novoa, Brobbey, Haidara, Laimer

Geblesseerd: Simakan, Halstenberg, Poulsen, Olmo

Covid-19: Gulacsi

Geschorst: Tyler

Op één kaart van schorsing: niemand

(jve)