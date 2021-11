Nieuwe mijlpaal voor Club Brugge? Blauw-zwart kan 500ste Europese goal maken

Club Brugge kan tegen RB Leipzig een nieuwe mijlpaal in de clubgeschiedenis bereiken. Blauw-zwart scoorde tot nu toe 498 doelpunten in haar Europese geschiedenis en kan de kaap van 500 dus ronden vanavond. Daarvoor rekent het vooral op Hans Vanaken, want die scoorde dit seizoen al in drie van de vier Champions League-wedstrijden.

Lijstje met mijlpalen:

1ste Europese doelpunt: Raoul Lambert in een 2-1-nederlaag bij Sporting CP in de UEFA Cup 1967

100ste doelpunt: Jan Sörensen in een 3-1-nederlaag bij Spartak Moskou in de UEFA Cup 1981

200ste doelpunt: Lorenzo Staelens in een 5-3-winst bij ND Gorica in de UEFA Cup voorronde 1997

300ste doelpunt: Bengt Saeternes in 1-1 gelijkspel tegen Celta de Vigo in de Champions League 2003

400ste doelpunt: Joseph Akpala in 4-3-overwinning bij NK Maribor in de Europa League 2011

500ste doelpunt: ...

(vva)