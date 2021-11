Van afdankertje bij KV Mechelen tot Real Madrid-killer in de Champions League: Dimitris Kolovos komt weer boven water bij Sheriff Tiraspol

De naam Dimitris Kolovos (28) doet bij KV Mechelen nog steeds een belletje rinkelen. De Griekse aanvallende middenvelder brak potten in zijn eerste seizoen bij KV, zo’n vijf jaar geleden. Daarna deemsterde hij echter weg na een zware kruisbandblessure. Via enkele omwegen kwam hij opnieuw boven water en kijkt hij woensdagavond met Sheriff Tiraspol Real Madrid in de ogen in de Champions League.