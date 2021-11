Birger Verstraete, voorvechter bij een nog altijd wispelturig Antwerp: “We missen klootzakjes”

“Het ontbreekt ons soms aan de wil om te sterven op het veld.” Aan het woord is Birger Verstraete (27), de nieuwste verpersoonlijking van het Antwerp-DNA. Na de totaalprestatie tegen Anderlecht was de Great Old tegen STVV alweer in hetzelfde bedje ziek. Antwerp blijft een ploeg van ups en downs, ook in de Europa League. “Buitenshuis denk ik wel eens: de tegenstander wil het meer dan wij.” Aan Verstraete en co. om er in Frankfurt verandering in te brengen.