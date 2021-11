Kind overleden na aanrijding op kerstparade in Waukesha, Wisconsin

Na het fatale incident tijdens een kerstparade in de Amerikaanse staat Wisconsin, is een zesde persoon overleden. Het gaat om een kind, meldde de openbare aanklager tijdens een rechtszitting.

In Waukesha, een voorstad van grootstad Milwaukee, was zondag een auto in een kerstparade gereden. De 8-jarige Jackson Sparks raakte daarbij zwaargewond. Hij moest zondagavond een hersenoperatie ondergaan en is dinsdagnamiddag overleden. Dat meldt zijn familie. Jacksons twaalfjarige broer Tucker was eveneens zwaargewond geraakt – hij liep een schedelfractuur op – maar is aan de beterhand en zal binnenkort het ziekenhuis kunnen verlaten, klinkt het.

In totaal zijn nu zes personen overleden na het incident, vijf volwassenen en één kind. Er vielen ook zeker 62 gewonden, meldden aanklagers dinsdag, onder wie heel wat kinderen. Maandag zei het Children’s Wisconsin ziekenhuis nog dat zes kinderen zich toen in kritieke toestand bevonden.

Hoewel volgens de politie geen sprake is van een terroristisch motief, gaat men er wel van uit dat de verdachte zondag opzettelijk met zijn SUV op de kerstparade inreed. De 39-jarige Darrell Brooks kon worden gearresteerd. Hij was even voordien in een huiselijke ruzie verwikkeld. De man had al een stevig strafblad, onder meer voor gewelddaden, en was nog maar pas vrijgekomen op borg.

De verdachte is tijdens zijn eerste rechtszitting dinsdag officieel aangeklaagd voor vijfvoudige moord, en nu hangt hem een zesde aanklacht voor moord boven het hoofd.