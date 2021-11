Biden verwacht lagere brandstofprijzen na aanboren oliereserves

Dat de Verenigde Staten en andere landen hun strategische oliereserves gaan aanboren om krapte op de oliemarkten weg te nemen, zal “een groot verschil gaan maken” voor Amerikanen die bezorgd zijn over de hogere brandstofprijzen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak in het Witte Huis. De ingreep van Biden is onder meer bedoeld om de onrust onder Amerikanen weg te nemen.