Washington en taliban hervatten volgende week besprekingen in Doha

Archiefbeeld: talibanleiders in Doha tijdens besprekingen in augustus. — © AFP

“Ik kan bevestigen dat de speciale vertegenwoordiger voor Afghanistan, Tom West, volgende week naar Doha zal terugkeren voor twee weken van ontmoetingen met de taliban”, aldus Ned Price, woordvoerder van de Amerikaanse diplomatieke diensten.

Onder meer de “vitale nationale belangen in Afghanistan” zullen worden besproken, waaronder terrorismebestrijding, humanitaire hulp en de economische situatie in het land.

Eerdere ontmoetingen

Thomas West had recentelijk in Pakistan nog een ontmoeting met vertegenwoordigers van de islamitische beweging, die sinds midden augustus opnieuw de plak zwaait in Afghanistan. Een eerste onderhandelingssessie vond ook al plaats in Doha begin oktober.

De Amerikaanse gezant had afgelopen vrijdag op Twitter de voorwaarden van de VS herhaald vooraleer de taliban kan rekenen op financiële en diplomatieke steun. Het gaat onder meer om de strijd tegen terrorisme, het eerbiedigen van de rechten van minderheden, vrouwen en meisjes en gelijke toegang tot onderwijs en werkgelegenheid.