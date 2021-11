Belgisch spookbedrijf ontving miljoenen uit Congo van entourage Kabila

Het Congolese filiaal van de corrupte BGFI-bank (Banque Gabonaise et Française Internationale) diende niet alleen voor verdachte geldstromen in Congo zelf, maar vanuit de bank stroomde ook geld naar België. Vanuit de directe omgeving van toenmalig president Joseph Kabila gingen miljoenen naar de ING-rekening van een bedrijf in Ukkel dat niet bestaat, wat vragen doet rijzen over mogelijke witwaspraktijken.

Zo stroomde tussen 2012 en 2018 minstens 6,35 miljoen euro vanuit BGFI naar ons land. Dat geld vertrok grotendeels van rekeningen die toebehoren aan Alain Wan en Marc Piedboeuf, twee Belgisch-Congolese ondernemers die deel uitmaken van de entourage-Kabila. Zowat 5,9 miljoen werd gestort naar een Belgisch bedrijf dat op de verrichtingen de naam ‘Mambimbi Wan Afritec’ kreeg. Zeker 550.000 euro belandde op een ING-rekening die op de facturen stond.

Het bedrijf ‘Mambimbi Wan Afritec’ blijkt echter een spookbedrijf te zijn, want in het Belgische ­bedrijvenregister staat geen onderneming met die naam. Bovendien blijken er verzonnen adressen gebruikt te zijn. ING België ging niet in op concrete vragen over die rekening of de eigenaars ervan. Ook leden van de familie Wan en Marc Piedboeuf weigerden in te gaan op vragen over het onvindbare Brusselse bedrijf.