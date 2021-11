Raoul Hedebouw wil Peter Mertens opvolgen als voorzitter van PVDA

Peter Mertens (51) stopt ermee als voorzitter van PVDA en dus moet er een opvolger gezocht worden. En er is blijkbaar slechts één kandidaat. Woordvoerder en fractieleider in het federaal parlement Raoul Hedebouw is de enige kandidaat-voorzitter. Dat laat de partij weten in een persbericht.

“Toen ik begon als voorzitter in 2008, was haast niemand geïnteresseerd in ons en konden we op enkele dossiers focussen. Nu kunnen we het ons niet meer veroorloven om het thema van de dag links te laten liggen, ook wat communicatie op sociale media betreft. Dat kost allemaal heel veel werk, terwijl ik me liever toeleg op de langetermijnstrategie en het schrijven van boeken”, zei Mertens toen hij zijn afscheid aankondigde begin deze maand.

Raoul Hedebouw (44) wil hem nu opvolgen. “Ik ben kandidaat, ook al is dat verre van vanzelfsprekend. Peter heeft de partij 13 jaar lang geleid en ons gebracht tot waar we nu staan. Onder zijn voorzitterschap zijn we in België een linkse kracht geworden waar men niet omheen kan. Ik wil zijn werk voortzetten. Ik denk dat we klaar zijn met de PVDA om de nieuwe uitdagingen aan te gaan: de strijd voor de eenheid van ons land met de belangrijke afspraak in 2024 en het in beweging brengen van de werkende klasse en de jeugd voor een andere samenleving, voor het socialisme. Met mijn kandidatuur wil ik mij in de eerste plaats ten dienste stellen van het collectief en - als ik op 5 december het vertrouwen krijg van ons congres - de PVDA verder doen groeien in heel het land.”

Uittredend voorzitter Mertens over Hedebouw: “Raoul maakt deel uit van de generatie van de partijvernieuwing. Hij heeft daarin al die jaren een grote rol gespeeld. Hij is tweetalig, een goede communicator en ook inhoudelijk erg sterk. Ik ben blij dat hij zich kandidaat stelt en ik wens hem het beste. Natuurlijk zal hij zo nodig altijd op mijn steun kunnen rekenen.”

Op 5 december vinden de verkiezingen plaats op het statutair congres.

