Steven Van Gucht: “Ik heb me het meest onveilig gevoeld op die CST- events”

Voor welk beleid moeten we kiezen: 1G, 2G, 3G? Het blijft een moeilijke kwestie. Maar viroloog Steven Van Gucht verduidelijkte tijdens De Afspraak dat die systemen niet op zich mogen staan. Een combinatie met mondmaskers, afstand en ventilatie is cruciaal. “Ik heb mij het meest onveilig gevoeld de voorbije maanden op die CST-events.”

1G, 2G of toch 3G? Dat was het scenario dat viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) voorgelegd kreeg tijdens de uitzending van De Afspraak dinsdagavond. De aanleiding daarvan was een onderzoek van de Nederlandse universiteit van Delft. Zij deden een simulatie met een fictief dance event met 100.000 mensen.

Kort de resultaten: bij het 1G-event, waarbij er enkel getest wordt, waren er 24 besmettingen. “Maar je moet wel die 100.000 mensen testen. Hoe doe je dat logistiek?”, zei Van Gucht. Bij het 2G-event, waarbij iedereen gevaccineerd of genezen is, waren er 49 besmettingen. Bij het 3G-event, getest, gevaccineerd of genezen, waren er 75 besmettingen. Dat 3G-systeem is hetgene dat we in ons land toepassen met het Covid Safe Ticket (CST). Van Gucht voegde wel toe dat er bij het 3G-systeem ook heel wat ziekenhuisopnames waren doordat er ook niet-gevaccineerden aanwezig waren en hun kans op een ziekenhuisopname is groter.

“Al die modellen zijn halve maatregelen en zijn imperfect. In alle gevallen heb je besmettingen. Op zichzelf is het onvoldoende. Dat is, denk ik, de fout die we gemaakt hebben met het 3G-systeem. Dat dat een stand-alone maatregel was. Als je dat toepast vervalt al de rest. Dat is natuurlijk fout”, zei Van Gucht. “Het is belangrijk om dat te combineren met andere maatregelen: afstand, mondmasker, ventilatie. Het heeft zeker zijn nut, maar door te combineren ga je het echt veilig maken. Ze zijn nog vrij optimistisch geweest in die studie.”

“Ik ben geen fan van het systeem (met het Covid Safe Ticket, red.) als je dat als enige maatregel gebruikt. Ik heb mij het meest onveilig gevoeld de voorbije maanden op die CST-events. Eenmaal dat je binnenkomt, je bent gescand, vervielen alle regels. Iedereen wou met mij praten, ik had veel te veel contacten. Ik dacht: ‘Nu zal ik wel besmet zijn’. Het is nog niet gebeurd, bij wonder. Maar ik heb liever dat we tijdens zo’n receptie gewoon een beetje afstand houden. Dat je eventueel een masker draagt. Ik zou me veel geruster voelen. En dat was niet het geval op een CST-event. En ik voelde me daar niet gemakkelijk bij. Het was te vroeg.”

(sgg)