De Sutter investeert 41 miljoen euro in internetloze witte zones

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) investeert 41 miljoen euro in de uitrol van vast breedbandinternet in zogenaamde witte zones. Dat staat in de beleidsnota die ze woensdag voorstelt in de Kamer. “Mijn ambitie is internet voor iedereen”, zegt ze.

België telt nog verschillende ‘witte zones’ waar geen toegang is tot snel internet. Ongeveer 138.000 gezinnen hadden daardoor in 2020 geen snelle vaste internetverbinding in huis. Daarnaast zijn er nog eens honderdduizenden gezinnen die geen internetabonnement kunnen betalen, zegt De Sutter. “Dit moet stoppen. Internet is een basisrecht”, vindt de Groen-vicepremier.

De minister wil daarom 41 miljoen euro investeren in de uitrol van vast breedbandinternet in witte zones. Dat staat in haar beleidsnota die ze woensdag voorstelt in de Kamer. De zones moeten eerst in kaart worden gebracht, en daarna kunnen de operatoren subsidies krijgen om het internet er uit te rollen. Voor de uitvoering van het plan krijgt de federale overheidsdienst een nieuwe eenheid.

Voor de kwetsbare gezinnen zonder internetabonnement wil De Sutter het sociaal tarief uitbreiden. Tien procent van de bpost-kantoren wordt bovendien ingezet als ‘digihub’ waar mensen terechtkunnen voor hulp bij onlinetransacties. Het gaat om een proefproject.

Daarnaast wil de telecomminister ook de norm voor adequaat minimum breedbandinternet optrekken. Die norm ligt op 1Mbps en dateert van 2014, maar daarmee is een vlot videogesprek bijvoorbeeld niet mogelijk, zegt De Sutter.