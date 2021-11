Grote drugsactie aan de gang in Brussel, al “meer dan tien mensen gearresteerd”

Er zijn “heel belangrijke” drugsvondsten gedaan, zo zegt de woordvoerster van de zone Brussel Zuid. De huiszoekingen zijn verspreid over heel het Brussels Gewest, maar gebeuren vooral in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. In die wijk kwam het al meermaals tot rellen na politie-invallen. Enkele maanden geleden werd een VRT-cameraploeg er nog bekogeld met stenen. Bij de huiszoekingen in Peterbos zijn ook speciale eenheden aanwezig. Ook op het al even beruchte Lemmensplein in Anderlecht was er een huiszoeking. En ook in Puurs zou de politie binnengevallen zijn.

Om rellen te voorkomen is er ook een ordedienst met gewapende agenten voorzien. Het parket zal later nog communiceren.

(cds)