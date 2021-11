PSG-coach Mauricio Pochettino ontkracht geruchten omtrent overstap naar Manchester United: “Ik ben hier gelukkig”

“Ik kan het niet duidelijker maken: ik lig hier nog tot 2023 onder contract en ben hier erg gelukkig. Dat wil niet zeggen dat ik niet weet hoe het voetbal in elkaar zit. Na mijn carrière als speler ben ik meteen trainer geworden. Ik zit al mijn hele leven in het wereldje en ik weet dan ook dat er geruchten zijn. Soms positief, soms negatief, maar daar laat ik me niet door afleiden. Je moet er gewoon mee leren leven. Ik kan er niet over spreken, uit respect voor de clubs in kwestie. Ik focus me dan ook op PSG”, aldus Pochettino, daags voor de clash in groep A op bezoek bij Manchester City. In het tweede duel in de groep ontvangt Club Brugge het Duitse RB Leipzig.

Volgens Britse media zou de Spanjaard Ernesto Valverde momenteel in poleposition liggen om Solskjaer op te volgen bij United. De 57-jarige Valverde zit momenteel zonder club en zou het seizoen op interim-basis moeten afmaken, aldus de BBC.