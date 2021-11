Ook Manuel Neuer kan een gat in de lucht trappen: Bayern-doelman ontkomt aan gigantische blunder

Bayern, dat al zeker was van de achtste finales, won in groep E met 1-2 in Oekraïne. De onvermijdelijke Robert Lewandowski bracht Der Rekordmeister al vroeg op voorsprong. Het lijkt nu al bijna vast te staan dat hij de topschutter van de Champions zal worden, want de teller van de Pool staat al op negen. Behoorlijk onwaarschijnlijk. Kort voor de rust verdubbele Kingsley Coman de Beierse voorsprong. Midden in de tweede helft zorgde Denys Garmash wel nog voor de Oekraïense aansluitingstreffer. Bayern telt het maximum van de punten met vijftien op vijftien. Het is nu zeker van groepswinst. Kiev is laatste in groep E met één puntje.

Doelman Manuel Neuer speelde zijn 124ste Champions League-wedstrijd, een evenaring van het aantal van Gianluigi Buffon. Enkel Iker Casillas deed nog beter.

Maar de Duitser zorgde in Kiev wel ei zo na voor een onwaarschijnlijke blunder. Na een tackle van Leon Goretzka wilde Neuer het zekere voor het onzekere nemen en de bal in één tijd wegtrappen. Dat liep echter volledig mis want Neuer trapte een gat in de lucht en zag de bal richting doel hobbelen. Gelukkig voor de doelman botste de bal tegen de paal...