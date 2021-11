Leuvense Oude Markt test komende donderdag Covid Safe Ticket-polsbandjes uit

Komende donderdag gaat vzw Oude Markt in Leuven een nieuw systeem uittesten om de coronapas te controleren. Dat heeft de stad woensdag bekendgemaakt. Centraal op de Oude Markt komt een kiosk waar mensen eenmalig hun Covid Safe Ticket laten scannen. Na de controle krijgen ze een polsbandje waarmee ze de hele avond lang in alle horecazaken op de Oude Markt binnen kunnen.

Omdat er op de Oude Markt 35 cafés vlak naast elkaar gelegen zijn, blijven bezoekers vaak niet op één plek, maar hoppen ze van zaak naar zaak. Nu ze bij het binnengaan steeds hun coronapas moeten laten scannen, ontstaan er op drukke momenten lange files aan de ingang van de cafés.

“Om de drukte en files te vermijden, willen we testen of een centrale controle aan een kiosk soelaas kan bieden”, zegt Erik De Rop, voorzitter van Oude Markt vzw. “Daar kan je je CST laten scannen en krijg je een polsbandje met de datum op. Daardoor weet het horecapersoneel wie al gecontroleerd is. Je hoeft je pas dan niet telkens opnieuw te laten scannen als je een café binengaat. Dat vermindert ook de werkdruk voor het personeel aan de deur.”

De kiosk zal donderdag ter hoogte van het rectoraat op de Oude Markt staan. Uitbaters van de horecazaken op de Oude Markt zullen met ondersteuning van medewerkers van de stad Leuven de kiosk van 21 uur ‘s avonds tot 1 uur ‘s nachts bemannen. Het is overigens niet verplicht voor horecabezoekers om het polsbandje te gebruiken. Wie bijvoorbeeld slechts in één café wil binnengaan, of het niet erg vindt om elke keer zijn coronapas te laten zien, kan dat nog steeds.

Na de testavond wordt het systeem geëvalueerd.