Verkeerslichtcoalitie in Duitsland wil woensdag regeerakkoord voorstellen

Na zestien jaar komt er een einde aan de regeerperiode van Angela Merkel (CDU). Zij stelde zich niet opnieuw kandidaat om bondskanselier van Duitsland te worden tijdens de verkiezingen van 26 september. De zoektocht naar een nieuwe regeringsleider werd dus gestart. En woensdagmiddag zullen we waarschijnlijk weten wie Merkel zal opvolgen. Er zou namelijk een regeringsakkoord zijn. De verkeerslichtcoalitie, de sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de liberalen (FDP), willen woensdag om 15 uur op een persconferentie in Berlijn hun akkoord voorstellen. Dat goed acht weken na de verkiezingen. Zij willen Olaf Scholz (SPD) naar voren schuiven als bondskanselier. De partij van Scholz was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet.

De drie partijen gingen op 21 oktober in coalitieonderhandeling nadat ze eerst verkennende gesprekken hadden gevoerd. Elke partij vaardigde zes hooggeplaatste vertegenwoordigers af en er werd onderhandeld in 22 werkgroepen.

In het geval van de SPD en de FDP moet het regeerakkoord worden goedgekeurd door de partijcongressen, maar bij de Groenen verloopt dat via een referendum onder de leden. De leden van de Groenen moeten vanaf donderdag in een digitale stemming beslissen over het regeerakkoord. Volgens de partij zullen de 125.000 leden ook beslissen over het personeel van de Groene Partij, dat wil zeggen: over de benoeming van ministers. De stembusgang duurt tien dagen. Naast de digitale stemming zal ook een stemming per brief mogelijk zijn, hiervoor is een gewone meerderheid vereist.

De SPD wil een speciaal partijcongres organiseren op 4 december om te stemmen over het regeerakkoord.

