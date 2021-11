Katholiek Onderwijs pleit voor mogelijkheid om afkoelingsweek voor examens in te lassen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit er woensdag voor dat scholen kunnen beslissen om een afkoelingsweek in te lassen in de week voor de examenperiode. Op die manier wil de onderwijskoepel quarantaines tijdens de examens vermijden, zo blijkt woensdag uit een extra nieuwsbrief die de onderwijskoepel heeft verstuurd aan haar leden.

Het aantal coronabesmettingen neemt ook in het onderwijs hand over hand toe. Volgens de meest recente cijfers schakelden ondertussen reeds 23 scholen noodgedwongen op afstandsonderwijs over, terwijl een veelvoud daarvan besloot om dat in te voeren voor individuele klassen. Met de examenperiode in aantocht, groeit daarom de bezorgdheid over een ernstig verstoorde examenperiode.

Daarom vragen steeds meer scholen om in de laatste week voor de examenperiode afstandsonderwijs te kunnen invoeren. Een vraag waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen positief tegenover staat. “Examens zijn een belangrijk meetmoment waarop de school, leerlingen en hun ouders kijken waar leerlingen staan, na een trimester dat pedagogisch en organisatorisch alweer ernstig werd verstoord. Daarom vinden wij dat scholen die dat wensen, afstandsonderwijs niet enkel als noodmaatregel, maar ook als bewarende maatregel moeten kunnen inzetten”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Samen met de andere onderwijskoepels heeft het katholiek onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om bijkomend overleg gevraagd om zowel de actuele situatie als de vooruitzichten tot en met de kerstvakantie onder de loep te nemen.