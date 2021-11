“Champagnevoetbal” van Chelsea bekoort Engeland (waar ze Lukaku waarschuwen), “schaamteloos” Juventus afgemaakt

Chelsea maakte dinsdagavond brandhout van Juventus op de vijfde speeldag in de Champions League. Dankzij een klinkende 4-0 zege op Stamford Bridge namen The Blues de leidersplaats in groep H over en verzekerden ze zich meteen van een stek in de achtste finales.

“We leveren hier een schitterende prestatie af”, vertelde Chelsea-coach Thomas Tuchel na de wedstrijd. “De uitdaging was om kalm te blijven en stelselmatig het ritme en de intensiteit op te drijven. Ik moet zeggen dat we dat erg goed gedaan hebben. Het regende kansen en doelpunten tegen een ploeg die normaal gezien niet veel weggeeft.”

Opvallend vaak houdt Chelsea, titelverdediger in de Champions League, dit seizoen de nul. “Een wedstrijd controleren begint altijd bij goed verdedigen. Dat doen we dan ook erg gedisciplineerd en zo bouwen we wat zekerheid in. Als het moet, kunnen we achteruit leunen.”

De Blues kregen in Engeland heel wat lof. “Ik denk niet dat ik ooit al een coach heb gezien die zo’n groot verschil maakt sinds zijn aantrede”, aldus analist Joe Cole (ex-Chelsea). “Sowieso niet bij Chelsea. Er werd champagnevoetbal gespeeld. Het was ongelooflijk goed en Juventus mag blij zijn dat het slechts bij 4-0 is gebleven. Romelu Lukaku en Timo Werner stonden niet eens in de basis. Dat is een aanval van 170 miljoen en nog scoren ze er vier tegen Juventus. Daar zijn bijna geen woorden voor. Aan de leiding in de Champions League, aan kop in de Premier League en ze zijn kampioen van Europa met een team vol jeugdproducten.”

© ISOPIX

Ook de Engelse kranten waren lyrisch. Zo kreeg Reece James een 10/10 van The Independent voor “de perfecte wedstrijd. The Sun gaf de Engelsman een 9/10, net als Callum Hudson-Odoi. Opvallend: The Daily Express merkt op dat Chelsea tijdens de afwezigheid van de geblesseerde Lukaku geen enkele keer verloor.

“Hoewel de Belg voor veel geld werd gekocht om Chelsea naar een hoger niveau te tillen, zijn Tuchel en co ongeslagen sinds hij aan de kant staat”, klinkt het. “Ze wonnen slechts één keer niet in de zeven wedstrijden waarbij Lukaku niet in de basis stond.”

“Schaamteloos”

Een heel andere geluid in Italië. Daar waren ze bijzonder hard voor een “schaamteloos” en “niet aan te kijken” Juventus. La Gazzetta dello Sport deelde zowaar vijf buizen uit: trainer Max Allegri (4,5), Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Alex Sandro en Rodrigo Bentancur (allen 4).

“Ik denk dat Juventus een voetballesje kreeg van Chelsea”, aldus gewezen topcoach Fabio Capello bij Sky Sport Italia. “Chelsea zagen we druk zetten, lopen en nooit een pass naar achter geven. Ze beginnen dan ook nooit vanuit de verdediging. In plaats daarvan voetballen ze proactief en kijken ze vooruit, zonder passes naar de doelman. Dat is een soort ritme wat de Italiaanse competitie niet meer gewoon is. Er is dan ook een groot verschil in snelheid en kwaliteit.”

“Er is gewoon een andere druk”, aldus de ex-coach van onder anderen Juve en Real Madrid. “In de Champions League spelen ze hard en fluiten ze niet alles wat ze in de Serie A wel fluiten. In Italië betrekken ze de doelman ook veel te vaak. Liverpool en Chelsea hebben Duitse trainers, misschien kunnen we nog wat leren van hen en ons aanpassen. Als je nooit aan dergelijk hoog ritme traint of speelt, dan krijg je dit soort resultaten in Europa.”