Onze Sjotcast-man had hét uitje van de maand, een debat met de scheidsrechtersbazen: “Ik zat te genieten”

Amper vier journalisten vonden het de moeite waard om in te gaan op de uitnodiging: Guillaume Maebe (Het Nieuwsblad), Joeri Devuyst (Eleven Sports), Peter Vandenbempt (Sporza) en een journalist voor een Waalse krant. Een magere opkomst. “Zeker gezien de indrukwekkende line-up”, vond Guillaume. Grote baas David Elleray - die ook in het IFAB zetelt (het orgaan dat verantwoordelijk is voor de spelregels) - tekende present. Net als technisch directeur Bertrand Layec en woordvoerder Frank De Bleeckere. Bondscoach Roberto Martinez was special guest.

Popcorn

Op de agenda: betwistbare penaltyfases, discutabele rode kaarten en omstreden handsballen. Een uitgelezen kans om in het hoofd van de scheidsrechters te kruipen. “Er was niet echt een presentatie voorzien, het was vooral de bedoeling om met elkaar in debat gaan over bepaalde fases.” Koren op de molen van Roberto Martinez, die duidelijk zijn huiswerk gemaakt had. Enkele betwistbare fases in de Nations League liggen hem nog steeds zwaar op de maag. De bondscoach lichtte een paar fouten uit waaronder de penaltyovertredingen van Castagne tegen Italië en die van Tielemans op Griezmann.

“Er was wel koffie en taart aanwezig, maar de volgende keer hoop ik eigenlijk dat ze popcorn voorzien. Ik zat te genieten terwijl de leden van het Professional Referee Department in discussie gingen met Martinez. De scheidsrechters vonden dat er volgens de regels correct gehandeld werd, de bondscoach was het daar duidelijk niet mee eens”, aldus Guillaume.

Martinez was niet tevreden met enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de Nations League. — © BELGA

Quizjes

“Ik heb me daar echt geamuseerd, Layec gaf zelfs een presentatie met enkele quizjes. We moesten dan een fase correct beoordelen. Verrassend genoeg leverde dat bij ons allen verschillende antwoorden op.” Zo bleek onder meer dat ze bij fouten die hoog op het lichaam plaatsvinden, een andere barrière hanteren. De grens om te fluiten bij fouten hoger op het lichaam is groter, dan bij fouten onderaan het lichaam. “Ik denk dat Layec genoot van onze foute antwoorden, dan zei hij al smalend: ‘Toch niet zo gemakkelijk, hè.’ De reactie van Peter Vandenbempt vond ik wel mooi: ‘Wij, journalisten, willen de regels begrijpen maar wij zijn geen professionals. We mogen verwachten dat de mensen die wel professional zijn, het wel correct uitvoeren.”

Conclusie van de dag? “Ik heb het gevoel dat beide partijen naar elkaar zijn toegegroeid. Het was amusant, dus vanaf nu wil ik elke maand gaan.” Mede-Sjotcasters Yanko en Lars zeggen volgende maand ook mee te willen op daguitstap met het Professional Referee Department. Met een zakje popcorn?

Beluister de volledige aflevering van Sjotcast: