Zware aanrijding op kruispunt: twee bestuurders naar ziekenhuis

Het kruispunt van de Grote Noordstraat en de Amersveldestraat staat bekend als een gevaarlijk punt waar al enkele ongevallen gebeurden. De medewerker van Telenet schatte de situatie verkeerd in. De man kwam vanuit de richting Hooglede aangereden vanuit de Grote Noordstraat maar gaf op het kruispunt, waar voorrang van rechts geldt, geen voorrang aan een Peugeot. De klap was enorm. De Peugeot knalde tegen een paaltje en kwam op zijn zijkant te liggen in de voortuin van een landbouwbedrijf. De bestelwagen belandde zwaar beschadigd in de gracht.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een mugteam, snelden onmiddellijk ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen was ongedeerd, maar verkeerde in shock. Hij werd even later ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis.

“De chauffeur van de Peugeot raakte niet op eigen kracht uit zijn wagen. Met een beetje hulp van ons is het toch gelukt. De man was bij bewustzijn, maar had wel een hoofdwonde”, aldus Johan Wardenier, brandweerofficier bij de brandweer van Hooglede. De oudere man werd ook overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare.

Door het zware ongeval was de Amersveldestraat in de omgeving van het kruispunt met de Grote Noordstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen liepen serieuze schade op en moesten getakeld worden. Waarschijnlijk zijn ze rijp voor de schroothoop.