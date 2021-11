Migrantengroepen aan Wit-Russische grens proberen tevergeefs Poolse grensbarrières door te breken

In de buurt van de Poolse plaats Dubicze Cerkiewne probeerde een groep van meer dan honderd mensen het Poolse grondgebied binnen te dringen, klinkt het aan Poolse zijde. “Deze mensen waren zeer agressief, ze gooiden stenen naar Poolse grenswachten, ze wierpen een houten plank op de prikkeldraadversperring, migranten sneden delen van de barrière door”, zei de woordvoerder. Even lukte het de migranten de Poolse zijde van de grens te bereiken. Ze werden echter gearresteerd en terug naar de Wit-Russische zijde gebracht.

Twee andere pogingen vonden plaats in de buurt van de Poolse plaats Mielnik, waar ‘s avonds en later kort voor middernacht groepen van ongeveer 30 migranten eveneens de grens trachten over te steken. Omdat Polen geen journalisten in het gebied toelaat, kunnen de beweringen niet geverifieerd worden.

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de spanningen al weken op: vluchtelingen die door het regime van de Wit-Russische dictator Loekasjenko naar Minsk zijn gevlogen, proberen de grens met Polen over te steken. Volgens de Europese Unie wil Loekasjenko zo een nieuwe migratiecrisis opstarten, maar de dictator ontkent de aantijgingen.