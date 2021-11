Man vrijgelaten nadat hij 43 jaar onschuldig in de cel zat: “Ik kan het niet geloven”

Hij zat bijna 43 jaar onschuldig in de gevangenis, maar nu is de 62-jarige Kevin Strickland opnieuw op vrije voeten. Hij zat een levenslange celstraf uit nadat hij in 1979 onterecht veroordeeld werd voor een drievoudige moord.

In juni 1979 kreeg Kevin Strickland te horen dat hij veroordeeld werd voor de drievoudige moord op Sherrie Black (22), Larry Ingram (22) en John Walker (20). Hij moest levenslang achter de tralies en zou de eerste 50 jaar geen kans op vervroegde vrijlating krijgen. Strickland was toen 18 jaar.

Fysiek bewijs om de man te binden aan de moordpartij was er niet, maar het vierde slachtoffer Cynthia Douglas (toen 20), die het overleefd had, getuigde dat ze hem gezien had. En dus moest Strickland naar de gevangenis.

Jaren laten zou Douglas haar getuigenis herroepen en schrijven dat “de dingen toen niet duidelijk waren, maar nu weet ik meer en wil ik deze persoon graag helpen als ik kan”. Douglas kon zelf niet meer officieel getuigen voor ze stierf, maar haar moeder, zus en dochter hebben allemaal in de rechtbank gezegd dat ze “de verkeerde man” gekozen had.

Justitie begon afgelopen november de zaak te onderzoeken en besloten om een motie in te dienen voor de onmiddellijke vrijlating van Strickland. Dinsdag besloot een rechter dat hij onmiddellijk vrijgelaten moest worden na 15.487 dagen in de gevangenis. De man had zelf al die jaren zijn onschuld volgehouden.

Een schadevergoeding voor zijn gestolen tijd krijgt de man wel niet. De staat Missouri voorziet enkel een schadevergoeding voor gevangenen die door DNA-bewijs vrijgelaten worden.

“Nog steeds in ongeloof,” zei Strickland na zijn vrijlating. “Ik had niet gedacht dat deze dag zou komen.” De man kreeg het nieuws over zijn vrijlating te horen toen de tv-serie die hij aan het kijken was, onderbroken werd voor een breaking nieuwsuitzending.

