Amerikaanse man vrijgesproken na 43 jaar in de gevangenis: “Eindelijk gerechtigheid”

Een Afro-Amerikaanse zestiger is dinsdag door een rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri vrijgesproken en vrijgelaten nadat hij 43 in de cel had gezeten als gevolg van een gerechtelijke fout.

Kevin Strickland (62) werd in 1979 door een volledig blanke jury veroordeeld tot levenslang voor een drievoudige moord. Hij heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. Er was geen materieel bewijs dat hem in verband bracht met het misdrijf en hij werd enkel veroordeeld op basis van een getuigenis van een overlevende, die later haar getuigenis weer introk, zei rechter James Walsh in de verantwoording van zijn beslissing.

Bovendien hadden twee van de vier daders van de roofmoord hem formeel vrijgesproken, aldus nog Welsh. “Het vertrouwen van de rechtbank in de veroordeling van meneer Strickland is dermate ondermijnd dat ze niet kan standhouden.” De openbare aanklager van Jackson County, die had gevraagd de veroordeling ongedaan te maken, juichte de beslissing toe. “Eindelijk is er gerechtigheid voor deze man die zo heeft geleden onder deze tragische gerechtelijke dwaling”, zei Jean Peters Baker in een verklaring.

Gemiddeld 13,9 jaar onschuldig vast

De naam van Kevin Strickland komt zo op een lange lijst van Amerikanen die het slachtoffer zijn geworden van gerechtelijke dwalingen. Hij behoort tot degenen die de langste tijd achter tralies hebben doorgebracht. Volgens de “National Registry of Exonerations” (Nationaal Register van Vrijspraken), een project van verschillende Amerikaanse universiteiten, hebben de 2.500 mensen die in de afgelopen 30 jaar door de rechter zijn vrijgesproken gemiddeld 13,9 jaar in de gevangenis gezeten, met een maximum van 47 jaar en twee maanden.

Voor Strickland is alvast een crowdfundingcampagne opgezet, want een schadevergoeding voor de verloren gevangenisjaren mag hij vergeten. De staat Missouri kent enkel een financiële compensatie toe als gevangenen hun onschuld via een DNA-test kunnen bewijzen. Hij vertelde onlangs aan The Washington Post dat hij, wanneer hij vrij is, het graf van zijn moeder, die afgelopen zomer overleed, wil bezoeken en voor het eerst de oceaan wil zien.