Hoger minimumloon en legalisering van cannabis: dit staat in het nieuwe Duitse regeerakkoord

De Duitse partijen SPD, Groenen en FDP hebben woensdag hun regeerakkoord voorgesteld. De zogeheten Ampel-coalitie (Duits voor verkeerslicht, naar de partijkleuren rood, geel en groen) heeft een comfortabele meerderheid in het Duitse parlement, de Bondsdag.

De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP praten sinds oktober formeel over de vorming van een nooit eerder geziene driepartijencoalitie. Woensdag hebben ze hun regeerakkoord voorgesteld op een persconferentie. De deal moet wel nog door de partijen zelf worden goedgekeurd, bijvoorbeeld via een partijbijeenkomst. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de verkiezing van de huidige minister van Financiën, de sociaaldemocraat Olaf Scholz, tot bondskanselier in de week van 6 december.

De partij van Scholz was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet. De Groenen en de FDP kozen als derde en vierde partij ervoor om te onderhandelen met de SPD, nadat ze ook verkennende gesprekken hadden gevoerd met de CDU/CSU.

Ministersposten verdeeld

Volgens informatie van het Duitse nieuwsagentschap DPA hebben de SPD, de Groenen en de FDP al een akkoord bereikt over de benoeming van de ministers. De SPD krijgt behalve de bondskanselier zes ministeries, de Groenen vijf en de FDP vier.

De Groenen krijgen een nieuw “superministerie” voor Economie en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ministeries van Milieu/Consumenten, Landbouw/Voeding en Familie. De FDP zal de ministers van Financiën, Mobiliteit, Onderwijs en Justitie leveren. De SPD krijgt naast de kanselier ook Binnenlandse Zaken, Defensie, een nieuw op te richten ministerie van Bouw, Volksgezondheid, Werk/Sociale Zaken en Economische Samenwerking.

De Groenen en de FDP lijken zo belangrijke ministersposten te hebben binnengehaald. FDP-voorzitter Christian Lindner wordt volgens een gelekte conceptlijst met benoemingen minister van Financiën. Robert Habeck, een van de voorzitters van de Groenen, zou het hoofd worden van een ministerie voor Economie en Klimaat. Buitenlandse Zaken gaat vermoedelijk naar zijn partijgenote Annalena Baerbock.

Geen nieuwe vermogensbelastingen

Waarschijnlijk met het oog op de verkiezingsbeloften van de liberale FDP werd overeengekomen geen nieuwe belastingen op vermogen in te voeren. Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de btw zullen niet worden verhoogd.

In het eerste jaar van de “Ampel”-coalitie wordt het wettelijk minimumloon opgetrokken van de huidige 9,60 euro naar 12 euro per uur. Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van de sociaaldemocratische SPD.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wordt de geleidelijke stopzetting van energieopwekking uit steenkool vervroegd van uiterlijk 2038 naar 2030.

Legaliseren cannabis

Wat migratie betreft, werd overeengekomen de asielprocedures, de procedures voor gezinshereniging en de repatriëring te versnellen. Er moeten wettelijke kanalen voor toegang tot Duitsland worden gecreëerd, klinkt het.

De nieuwe coalitie kondigde ook aan cannabis te willen legaliseren.

Met de komst van de nieuwe regering neemt Angela Merkel afscheid als bondskanselier na zestien jaar Duitsland te hebben geleid. Ze zou volgende maand de langstzittende regeringsleider uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek worden en grijpt mogelijk net naast die titel. Die staat nu op naam van haar partijgenoot Helmut Kohl, die Duitsland bestuurde in de periode 1982-1998.